Lenovo und pixitmedia führen leistungsstarke hyberkonvergente Lösung für die Medien- und Unterhaltungsbranche auf dem Markt ein

Der führende Anbieter softwaredefinierter Speicher- und Datenmanagement-Lösungen pixitmedia, ein Kalray-Unternehmen, und Lenovo, das Fortune-Global-500-Technologie-Powerhouse, bieten jetzt eine kosteneffektive und äußerst skalierbare cloudffähige hyperkonvergente Lösung für die Medien- und Unterhaltungsbranche ein. Hyperkonvergente Infrastrukturen oder HCI vereinen die preisgekrönte Software von pixitmedia, pixstor™ mit ngenea®, mit den intelligenten Lösungen von Lenovo zu einer einzigen Appliance mit garantierter Performance, die für eine Vielzahl verschiedener Medien- und Unterhaltungs-Workflows geeignet ist.

Bislang waren Studios von Speicherprodukten der großen Daten-Appliance-Anbieter abhängig. Die meisten Anbieter müssen entweder erst noch auf cloudbasierte Lösungen umsteigen oder bieten stark eingeschränkte Cloudkapazitäten. Dies begrenzt die Flexibilität von Mediengestaltungsunternehmen, während ihr Geschäft zunimmt und sich die Content-Bereitstellungsmodelle ändern. Eine hyperkonvergente Infrastruktur bietet Studios die Freiheit, zu wählen, wo sie ihre Kapazitäten steigern möchten, ob On-Premise oder in der Cloud. Dezentral arbeitende Beschäftigte sollten die gleiche Erfahrung haben wie solche, die vor Ort (On-Premise) arbeiten und umgekehrt. Für Unternehmen, die virtuelle Workstations betreiben, ist dies ein wichtiger Bestandteil des Workflows, und genau hier kann eine dynamische Datenverwaltung beträchtliche Vorteile bieten. Ein hyperkonvergenter Ansatz ermöglicht kreativen Medienunternehmen agil zu bleiben und die Infrastrukturkosten niedrig zu halten, indem wichtige Elemente konventioneller "hardwaredefinierter" Systeme virtualisiert werden.

"pixitmedia und Lenovo befreien Medien- und Unterhaltungsunternehmen von restriktiven Datenumgebungen. Studios, die ihre Infrastruktur schnell anpassen können, mit der Produktivität Schritt halten und die Content-Anforderungen erfüllen, bleiben wettbewerbsfähig. Ein hyperkonvergenter Ansatz ermöglicht kreativen Medienunternehmen jeder Größe, agil zu bleiben und die Infrastrukturkosten niedrig zu halten", erläutert Ben Leaver, EVP of Business Development bei pixitmedia.

"Der Medien- und Unterhaltungssektor ist eine sehr komplexe und spannende Branche. Leno verschreibt sich ganz dem Ziel, mit Partnern zusammenzuarbeiten und Lösungen zu schaffen, die Kunden eine große Wertschöpfung ermöglichen. Zusammen mit pixitmedia haben wir eine Lösung entwickelt, die es Unternehmen in diesem Sektor einfach macht, eine hyperkonvergente Umgebung bereitzustellen" , so Ian Jeffs, UK and Ireland General Manager, Lenovo Infrastructure Solutions Group.

Die Kooperation zwischen pixitmedia und Lenovo führte zu einer hyperkonvergenten Lösung, die Kunden völlige Kontrolle über ihre Daten gewährt. Alle Benutzer können die gleichen Daten sicher anzeigen und darauf zugreifen, was ein solides Fundament für die Kooperation verschiedener Kreativstandorte ermöglicht. Die Lösung bietet Unternehmen einen einfacheren Umstieg auf die Cloud und auf hybride Arbeitsweisen, ohne dass bestehende Workflows gestört und Abstriche bei der Sicherheit gemacht werden, während gleichzeitig hohe Geschwindigkeiten und Leistungen bereitgestellt werden. Um maximale Flexibilität zu ermöglichen, funktioniert die pixitmedia HCI-Lösung mit jedem Cloud-Anbieter und über eine Vielzahl verschiedener Produktions-Workflows, wodurch Kunden die Flexibilität haben, je nach Projekt nach oben oder unten zu skalieren. pixitmedia, ein global führendes Unternehmen im Bereich der Cloud-Workflow-Lösungen für Medien und Unterhaltung, hat bereits mehr als 20 globalen Medienproduktions- und -vertriebsgesellschaften verschiedene Hybridlösungen bereitgestellt.

Die Lösung funktioniert nahtlos mit verschiedenen Betriebssystemen und nutzt die Netzwerke der Cloud-Anbieter für äußerst hohe Datenübertragungs-Geschwindigkeiten. Unternehmen können mit einer softwaredefinierten Lösung wie pixstor™ ganz einfach On-Premise-Pipelines auf die Cloud ausweiten und genießen gleichzeitig die Tools für garantierte anhaltende Kooperation, Leistung, Skalierbarkeit und intelligente Datenverwaltung einer On-Premise-Bereitstellung. Durch die Unterstützung durch ngenea®, einen intelligenten Datentransport-Mechanismus, können Geschäftserfahrungen in einem einzigen Namespace eng in die On-Premise- Cloud-Infrastruktur integriert werden.

Durch die Verwendung integrierter Cloudlösungen wie ngenea® und pixstor™ haben Mediengestaltungsunternehmen alles, was sie benötigen, von der Präsenz- bis zu Fernarbeit und allem, was dazwischen liegt. pixitmedia bietet auch einen Upgrade-Pfad für die HIC-Lösung, um NAS zu skalieren, wenn Ihr Geschäft wächst. Dadurch erhalten Kunden zusätzliche Flexibilität in Bezug auf zukünftige Entwicklungen.

Die Zusammenarbeit mit Lenovo hat das Ziel, das Geschäft voranzutreiben und Kunden-Workflows zu unterstützen und befähigen. Hyperkonvergente Infrastruktur bietet Skalierbarkeit und Agilität, optimierte Leistung und Kooperation sowie die Möglichkeit von Kosteneinsparungen. Einfach gesagt erhalten Medienunternehmen mehr Optionen, mehr Kooperationseffizienz und mehr Freiheit als je zuvor.

Weitere Informationen über HCI-Lösungen von pixitmedia und Lenovo finden Sie unter: pixitmedia.com/lenovo/

ÜBER LENOVO

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) ist ein Fortune-Global-500-Unternehmen mit einem Umsatz in Höhe von 70 Mrd. USD, das auf der Fortune Global 500 den Rang 171 einnimmt, weltweit 75.000 Menschen beschäftigt und täglich Kunden in 180 Märkten bedient. Im Hinblick auf eine Zukunftsvorstellung mit der Bereitstellung von intelligenteren Technologien für alle baut Lenovo auf dem Erfolg als weltweit führendes PC-Unternehmen auf, indem das Unternehmen in neue Wachstumsbereiche wie Infrastruktur, Mobil, Lösungen und Services expandiert. Diese Transformation sowie die Innovationen von Lenovo, die die Welt verändern, schaffen eine inklusivere, vertrauenswürdigere und nachhaltigere digitale Gesellschaft für alle Menschen auf der ganzen Welt.

ÜBER PIXITMEDIA

pixitmedia ist ein Kalray-Unternehmen (Euronext: ALKAL), ein führender Anbieter von Hardware- und Software-Technologien sowie Lösungen für die Märkte High-Performance- und datengesteuertes Computing von der Cloud bis zum Edge. pixitmedia and KALRAY verbindet eine gemeinsame Vision und ein komplementäres Leistungsversprechen bei Software und Hardware, die sie nutzen, um die datenintensive Welt von heute und morgen mit Lösungen für eine intelligentere, effektivere, energieeffizientere und benutzerfreundlichere datengesteuerte Welt zu versorgen.

Die preisgekrönten, softwaredefinierten Speicher- und Datenlösungen von pixitmedia vereinfachen den Datenfluss, um eine zunehmend komplexe Welt zu vernetzen. Wir entwickeln optimierte Lösungen, die dem Kunden Auswahl und Freiheit bieten. Unser unablässiges Innovationsstreben überwindet ständig Beschränkungen und die beispiellose Sorgfalt und einzigartigen Kenntnisse unseres Teams gewährleisten optimale Leistung und Wert. Der Erfolg unserer Kunden steht im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir verfügen über technische Fachleute und eine einzigartige, spezielle Laboreinrichtung, die die Leistungsfähigkeit unserer Lösungen sicherstellt. Weitere Informationen finden Sie unter https://pixitmedia.com, oder nehmen Sie per E-Mail Kontakt mit uns auf: marketing@pixitmedia.com.

