DRS Technologies Aktie
WKN DE: 866104 / ISIN: US23330X1000
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30.07.2026 13:48:45
Leonardo DRS, Inc. Profit Rises In Q2
(RTTNews) - Leonardo DRS, Inc. (DRS) revealed earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $86 million, or $0.32 per share. This compares with $54 million, or $0.20 per share, last year.
Excluding items, Leonardo DRS, Inc. reported adjusted earnings of $94 million or $0.35 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 10.1% to $913 million from $829 million last year.
Leonardo DRS, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $86 Mln. vs. $54 Mln. last year. -EPS: $0.32 vs. $0.20 last year. -Revenue: $913 Mln vs. $829 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 1.34 To $ 1.39 Full year revenue guidance: $ 3.900 M To $ 3.975 M
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