Levi Strauss Aktie

WKN DE: A2PFHR / ISIN: US52736R1023

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.04.2026 03:17:44

Levi Strauss Bottom Line Climbs In Q1

(RTTNews) - Levi Strauss (LEVI) revealed a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $177.10 million, or $0.45 per share. This compares with $140.20 million, or $0.35 per share, last year.

Excluding items, Levi Strauss reported adjusted earnings of $166.70 million or $0.42 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 14.1% to $1.743 billion from $1.527 billion last year.

Levi Strauss earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $177.10 Mln. vs. $140.20 Mln. last year. -EPS: $0.45 vs. $0.35 last year. -Revenue: $1.743 Bln vs. $1.527 Bln last year.

The company raised its FY26 eps guidance to $1.42 - $1.48 from prior guidance of $1.40 to $1.46.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Levi Strauss & Co Registered Shs -A-

mehr Nachrichten