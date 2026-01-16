Lexston Mining legte Quartalsergebnis vor

Lexston Mining hat am 14.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at