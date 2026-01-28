LF legte Quartalsergebnis vor

LF hat am 27.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

LF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1778,24 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 456,00 KRW je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 596,51 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 559,45 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 4160,69 KRW beziffert. Im Vorjahr waren 2694,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,84 Prozent auf 1 881,15 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1 956,27 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at