Lazard Aktie
WKN: A0DQP8 / ISIN: BMG540501027
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11.11.2026 08:55:46
LFDE holt Tech-Experten von Lazard
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Der französische Asset Manager bündelt seine Tech- und Asien-Teams in einer Einheit mit sieben Spezialisten und 2,6 Milliarden Euro. Zudem holt er Arnaud Brossard von Lazard Frères Gestion als Fondsmanager für Technologieaktien.
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