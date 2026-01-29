LG Display legte Quartalsergebnis vor

LG Display hat am 28.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 557,24 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das LG Display ein Ergebnis je Aktie von -1875,000 KRW vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat LG Display im vergangenen Quartal 7 200,85 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LG Display 7 832,87 Milliarden KRW umsetzen können.

Experten hatten einen Gewinn von 416,55 KRW je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 7 141,54 Milliarden KRW erwartet.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,610 KRW beziffert. Im Vorjahr hatten -5438,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat LG Display im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 3,03 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 25 810,08 Milliarden KRW im Vergleich zu 26 615,35 Milliarden KRW im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1617,93 KRW prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 25 819,32 Milliarden KRW erwartet.

Redaktion finanzen.at