LG International stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

LG International hat am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1099,07 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2364,00 KRW je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4 507,70 Milliarden KRW – eine Minderung von 1,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4 560,28 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at