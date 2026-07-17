LG Aktie

LG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924909 / ISIN: KR7003551009

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17.07.2026 17:30:00

LG-Monitore schleusen Werbeschleuder ein

LG verärgert Monitorkäufer zumindest in den USA. Windows lädt ungefragt eine App herunter, die nervige Werbung anzeigt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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