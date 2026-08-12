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12.08.2026 06:31:29
LGB Forge informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
LGB Forge hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,43 INR, nach 0,040 INR im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite hat LGB Forge im vergangenen Quartal 280,7 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LGB Forge 276,4 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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