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17.08.2026 06:31:29
LGL Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
LGL Group präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LGL Group -0,010 USD je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden 0,8 Millionen USD gegenüber 0,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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