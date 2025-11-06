LGLG HAUSYS: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

LGLG HAUSYS stellte am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1330,80 KRW. Im Vorjahresviertel hatte LGLG HAUSYS 977,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 812,66 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 890,09 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at