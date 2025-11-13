Lightpath Technologies A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Lightpath Technologies A hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 79,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at