Lightstone Value Plus Real Estate Investment Trust II: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Lightstone Value Plus Real Estate Investment Trust II hat am 15.05.2024 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -0,15 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 23,82 Prozent zurück. Hier wurden 10,7 Millionen USD gegenüber 14,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at