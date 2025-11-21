Limitless X präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Limitless X hat am 19.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,47 USD, nach -0,170 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 0,3 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 59,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Limitless X 0,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at