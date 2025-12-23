Limoneira Aktie

Limoneira für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YH5Z / ISIN: US5327461043

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.12.2025 00:02:53

Limoneira Q4 Loss Widens

(RTTNews) - Limoneira Company (LMNR) on Tuesday reported a wider loss for the fourth quarter. The company said lower lemon volumes and higher costs weighed on performance during the year.

The company reported a net loss of $8.8 million or $0.49 per share, compared with a net loss of $2 million or $0.11 per share in the same period last year.

Net revenues declined to $42.8 million from $43.9 million a year earlier. Agribusiness revenues fell to $41.3 million from $42.5 million, while other operations revenue edged up to $1.5 million from $1.4 million.

Adjusted net loss widened to $8.0 million or $0.45 per share, compared with an adjusted net loss of $1.6 million or $0.09 per share in the prior-year quarter.

For the full fiscal year 2025, Limoneira posted a net loss of $16.5 million or $0.93 per share, compared with net income of $7.2 million or $0.40 per share in fiscal 2024.

LMNR closed at $13.86, or 3.75% lower, and currently trades after hours at $13.82 or 0.29% lower on the NasdaqGS.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Limoneira Comehr Nachrichten