Linde Aktienanalyse: Ein Weltkonzern verabschiedet sich aus dem DAX - Rally Richtung Allzeithoch?

Linde Aktienanalyse: Ein Weltkonzern verabschiedet sich aus dem DAX - Aktuelle Analysen und Charttechnik





Die Linde AG ist ein globales Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit Sitz in München, Deutschland. Es wurde 1879 als "Kältemaschinenbau-Anstalt" von Carl von Linde gegründet und hat sich seitdem zu einem führenden Lieferanten von industriellen Gasen, Engineering- und Technologielösungen entwickelt.





In der Firmengeschichte gibt es sehr spannende Eckpunkte. So konnte bereits 1873 in der Münchner Spaten-Brauerei versuchsweise eine Kältemaschine nach Carl von Lindes Ideen installiert und als Patent angemeldet werden. Weitere Entwicklungen fanden dann mit der Firmengründung 1879 in der Gesellschaft für Linde's Eismaschinen Aktiengesellschaft in Wiesbaden statt. So konnten ab 1891 mit dem „Linde-Verfahren“ zur Zerlegung von Luft weitere Aufträge forciert und beispielsweise 1892 ein großer Auftrag der Guinness-Brauerei eingeholt werden.





Carl von Linde hielt 1893 einen Vortrag, in dem die Sauerstoffverflüssigung angesprochen wurde Erste Überlegungen zu einer „Sauerstoffmaschine“ kamen auf, die dann 1895 Ausgangspunkt für Flüssigluftsprengstoffe unter dem Namen Oxyliquit auch für zivile und militärische Zwecke ihren Einsatz fand.





Ab dem Jahr 1933 produzierte Linde Kleindieselmotoren und ab 1938 Gasmotoren sowie -generatoren und dann auch größere Dieselmotoren und Traktoren. Durch weitere Entwicklungsarbeiten konnten ab1956 in Aschaffenburg mit dem „Hydrocar“ und kurz darauf mit diversen Gabelstaplern auch hydrostatische Getriebe an den Markt gebracht werden.





Die Erfolgsgeschichte zieht sich bis zur Produktion von Wasserstoff in der heutigen Zeit hin. Spätestens seit der Fusion der in Deutschland entstandenen Linde AG mit dem ursprünglich ebenfalls von Carl von Linde gegründeten und im Ersten Weltkrieg konfiszierten US-amerikanischen Konkurrenten Praxair, ist ein Weltmarktführer entstanden. Das Kerngeschäft von Linde sind heute Gase und Prozessanlagen, die Gase gewinnen oder herstellen.





Bis zum 1. März 2023 wird Linde einer der wenigen Konzerne, der in zwei national bedeutenden Aktienindizes unterschiedlicher Märkte, dem US-amerikanischen S&P 500 und dem deutschen DAX, gelistet ist. Danach nur noch im S&P500, was für den DAX ein schwerer „Schlag“ ist. Denn Linde ist der Wert mit dem höchsten Gewicht.





Welche Auswirkungen dies noch haben wird und wie die Aktie charttechnisch vor diesem großen Schritt aufgestellt ist, erörtern wir mit Roland und einem Blick in das Freestoxx-Tool ausführlich.





Diese und alle anderen US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden: Jetzt kostenlos in der Demo testen







Das Video zur Linde Analyse





Im Format „US-Aktien im Fokus“ nehmen Roland Jegen und Andreas Bernstein regelmäßig US-Aktien näher unter die Lupe. Heute ist Linde das Thema des Tages, anbei das Video:



Die Analysen konzentrieren sich dabei sowohl auf Fundamentaldaten als auch auf die Charttechnik.

Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights erhalten Sie in unserem Video!





Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Linde: Ausführliche Analysen







Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.