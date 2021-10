Linde regelt Chefnachfolge - Angel löst 2022 Reitzle als Chefaufseher ab - Linde-Aktie steigt

So wird Sanjiv Lamba zum 1. März 2022 das Amt des amtierenden Vorstandschefs Steve Angel übernehmen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Über den Wechsel war bereits spekuliert worden. Lamba ist seit Oktober 2020 für das operative Geschäft bei Linde verantwortlich.

Angel wird in den Aufsichtsrat wechseln und dort Wolfgang Reitzle als Chefaufseher ablösen. Angel ist seit der Fusion von Linde mit dem US-Konkurrenten Praxair 2018 Chef des Unternehmens. Reitzle wird sich nach dann 20 Jahren bei Linde zurückziehen. Gleichzeitig nominierte Linde zwei weitere Manager für den Aufsichtsrat, darunter den Ex-Siemens-Chef Joe Kaeser.

Linde zahlt auch für das vierte Quartal 1,06 Dollar Dividende

Aktionäre des Industriegasekonzerns Linde sollen auch im vierten Quartal eine Dividende von 1,06 US-Dollar je Aktie bekommen - so viel wie schon in den ersten drei Quartalen. Eine entsprechende Entscheidung fällte jetzt das Board of Directors, wie die Gesellschaft im britischen Guildford mitteilte. Gezahlt werde die Dividende am 17. Dezember allen Aktionären vom 3. Dezember.

Linde wird die Ergebnisse für das dritte Quartal an diesem Donnerstag veröffentlichen.

Im XETRA-Handel legte die Linde-Aktie letztlich 0,91 Prozent zu auf 272,05 Euro.

GUILDFORD (dpa-AFX) / FRANKFURT (Dow Jones)