Link: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Link hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 7,69 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Link 13,55 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Link in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 507,7 Millionen JPY im Vergleich zu 541,7 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at