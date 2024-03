LiveRamp bringt eine einheitliche Plattform für die Datenzusammenarbeit mit kompatibler Technologie auf den Markt

LiveRamp (NYSE: RAMP) hat heute die nächste Generation der /LiveRamp Data Collaboration Platform vorgestellt, die Lösungen für den gesamten Marketing-Lebenszyklus auf einer einzigen Plattform zusammenführt. Das vereinheitlichte Angebot bietet neue Funktionen wie eine vereinfachte Benutzeroberfläche, kompatible Technologie für Cloud-übergreifende Interoperabilität und einen Partnermarktplatz, auf dem innovative Entwickler von Drittanbietern Anwendungen erstellen können, die ihre vertrauenswürdige Expertise präsentieren. Die /LiveRamp Data Collaboration Platform basiert auf einer langlebigen, authentifizierten Technologie, die Signalverlusten standhält, und bietet Funktionen, die proaktiv auf sich entwickelnde Datenschutzüberlegungen eingehen und gleichzeitig zukunftsweisende Anwendungsfälle für die Datenzusammenarbeit beschleunigen.

Die Ergebnisse von Gartner® zeigen, dass "das Marketing eine überragende Rolle bei Daten- und Analyseaktivitäten im gesamten Unternehmen spielt. 71 % der Marketingdaten- und Analyseteams sind für mindestens ein Element der Datenstrategie ihres Unternehmens verantwortlich." Durch die Zusammenführung aller Funktionen in einer einzigen Benutzeroberfläche mit vereinfachter Orchestrierung ermöglicht LiveRamp seinen Kunden eine einfachere Verbindung von Zielgruppen mit verschiedenen Partnern. Die Unterstützung moderner Datenarchitekturen mit dem Schwerpunkt auf dezentralen Daten reduziert die Komplexität der Cloud und verbessert die Nutzbarkeit der Cloud für alle Geschäftsanwender, während gleichzeitig die Einschränkungen der IT-Infrastruktur gelöst werden. Zu den Vorteilen für die Kunden gehören eine höhere Benutzerfreundlichkeit und eine optimierte Funktionalität, die einen größeren Nutzen für alle ihre Anforderungen an die Datenzusammenarbeit bringen.

Erhöhen Sie die Einfachheit mit einer einzigen Benutzeroberfläche, die auf einer Grundlage von erstklassiger Identität, globaler authentifizierter Konnektivität und firmeneigenen Technologien zur Verbesserung der Privatsphäre basiert

Verbessern Sie das Benutzererlebnis und beschleunigen Sie die Wertschöpfung mit neuen Ingestion-Pipelines, die die Durchlaufzeit von Tagen auf Stunden reduzieren. Self-Service-Tools ermöglichen die Freigabe von Datensätzen und Segmenten, und ein neues Benachrichtigungssystem, das sich in Arbeitsplatz-Tools wie Slack integrieren lässt, ermöglicht es den Benutzern zu steuern, wie sie Informationen erhalten

Erreichen Sie Zielgruppen im gesamten Ökosystem mit einer verbesserten Aktivierungs- und Segmentierungserfahrung, die auf Nutzer, Kampagnen und zielgruppenübergreifende Segmentierung ausgerichtet ist. Verbessern Sie die Marketing-Performance durch die Integration von Technologien wie Google PAIR, die den Verlust von Drittanbieter-Cookies und anderen veralteten Signalen verhindern sollen.

Erschließen Sie neue Partnerschaften für Daten von Zweit- und Drittanbietern mit der Flexibilität, überall dort zusammenzuarbeiten, wo sich Ihre Erstanbieterdaten befinden, und zwar für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle von einem einzigen Standort aus

Nutzen Sie einen neuen Marktplatz für Partneranwendungen, der mit der integrierten Erkennung, dem Zugriff und der Bereitstellung von Messlösungen aus dem globalen Partnernetzwerk von LiveRamp beginnt

"Ein zentraler Grundsatz des Albertsons Media Collective ist es, ein stärker vernetztes, kollaboratives Ökosystem zu fördern, das den Zugang zu Daten verbessert und gleichzeitig die Datenbewegungen minimiert", sagte Evan Hovorka, VP of Product and Innovation, Albertsons Media Collective. "LiveRamp hat uns geholfen, dieses Versprechen mit zukunftssicheren Lösungen zu erfüllen, die die Signaltreue erhöhen, den Datenschutz verbessern und die Datenzusammenarbeit über die für unser Netzwerk wichtigsten Kanäle skalieren. LiveRamp, das diese Fähigkeiten nahtlos zusammenführt, wird nicht nur unsere eigene Partnerschaft beschleunigen, sondern auch den nachgelagerten Wert, den wir unseren Kunden, Werbetreibenden und dem gesamten Ökosystem bieten."

"Circanas Lift-Lösung, ein Goldstandard in der Messung von Einzelhandels- und Konsumgütern, bezieht Daten auf Haushaltsebene ein, um Werbetreibenden wichtige Erkenntnisse zu liefern, die es ihnen ermöglichen, Medieninvestitionen zu messen und zu optimieren, um die Verkaufsleistung zu verbessern", sagte Harvey Goldhersz, EVP of Product bei Circana. "Mit LiveRamp können Werbetreibende jetzt genau feststellen, welche kreativen Botschaften, Werbeformate, Zielgruppensegmente und Medienplatzierungen den Einzelhandelsumsatz am effektivsten und effizientesten fördern. Werbetreibende, die die Lift-Lösung von Circana nutzen, verbessern die Rendite ihrer Werbeausgaben (ROAS) um bis zu 80 %. Wir freuen uns sehr, dass wir diese Funktion für LiveRamp einschalten können und damit die Geschwindigkeit, die überragende Reichweite und die Genauigkeit von Circana einem noch größeren Publikum zugänglich machen."

Die Einführung der einheitlichen /LiveRamp Data Collaboration Platform folgt auf die Akquisition von Habu, um die Datenzusammenarbeit durch eine verbesserte Reinraumtechnologie zu beschleunigen. Kunden, die den LiveRamp Clean Room von Habu auf ihrer Plattform nutzen, können Kampagnen über alle Walled Gardens, Medienplattformen und programmatischen Kanäle hinweg messen und dabei Daten nahtlos über Clouds, Lager und Clean Rooms hinweg verbinden.

"Die Kunden von LiveRamp haben nach Lösungen mit größerer Einfachheit und Skalierbarkeit gefragt, um den Wert von Daten zu erschließen und einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen", fügt Kimberly Bloomston, Chief Product Officer bei LiveRamp, hinzu. "Die Einführung unserer vollständig vereinheitlichten Plattform erfüllt dieses Bedürfnis, indem sie einen neuen Standard für eine leistungsstarke Datenzusammenarbeit setzt, die auf datenschutzfreundlichen Technologien aufbaut, die den sich entwickelnden Signalverlusten und Datenschutzanforderungen standhalten. Die kürzliche Übernahme von Habu durch LiveRamp stärkt unsere Fähigkeit, unseren Kunden zu helfen, mit jedem zusammenzuarbeiten, Daten überall zu aktivieren und überall zu messen, wo es wichtig ist."

Erfahren Sie mehr über die breite Palette von Anwendungsfällen für die Datenzusammenarbeit, die LiveRamp für Ihr Unternehmen erschließen kann unter liveramp.com/our-platform.

Über LiveRamp

LiveRamp ist die bevorzugte Plattform für die Zusammenarbeit mit Daten für die innovativsten Unternehmen der Welt. Als bahnbrechender Marktführer in den Bereichen Verbraucherschutz, Datenethik und Unternehmensidentität setzt LiveRamp den neuen Standard für den Aufbau einer vernetzten Kundensicht mit unübertroffener Klarheit und Kontext und schützt gleichzeitig wertvolle Marken und das Vertrauen der Verbraucher. LiveRamp bietet vollständige Flexibilität für die Zusammenarbeit überall dort, wo Daten vorhanden sind, um die unterschiedlichsten Anwendungsfälle für die Datenzusammenarbeit zu unterstützen – innerhalb von Unternehmen, zwischen Marken und über sein erstklassiges globales Netzwerk von erstklassigen Partnern.

Hunderte globaler Innovatoren, von bekannten Verbrauchermarken und Tech-Giganten bis hin zu Banken, Einzelhändlern und führenden Unternehmen des Gesundheitswesens, wenden sich an LiveRamp, um einen dauerhaften Marken- und Geschäftswert aufzubauen, indem sie die Kundenbindung und -loyalität vertiefen, neue Partnerschaften aktivieren und den Wert ihrer First-Party-Daten maximieren, während sie an der Spitze der sich schnell entwickelnden Compliance- und Datenschutzanforderungen bleiben. LiveRamp hat seinen Sitz in San Francisco, Kalifornien, mit Niederlassungen auf der ganzen Welt. Erfahren Sie mehr unter www.liveramp.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

