L'Occitane im Visier: BlackStone bereitet wohl Übernahme vor - Handel mit L'Occitane-Aktie gestoppt

Am Dienstag rücken die Aktien des französischen Kosmetikunternehmens L'Occitane aufgrund einer möglicherweise bevorstehenden Übernahme in den Fokus der Anleger.

• L'Occitane-Aktie vom Handel ausgesetzt• Blackstone steht wohl kurz vor Übernahme von L'Occitane• Rückzug von der Hongkonger Börse?

Am Dienstag sind die Aktien des in Hongkong notierten Hautpflegeunternehmens L'Occitane vom Handel ausgesetzt. Zuletzt hatten sie 3,59 Prozent tiefer bei 29,50 Hongkong-Dollar notiert, am Vortag hatten sie den Handel bei 30,60 Hongkong-Dollar beendet.

Übernahme durch Blackstone und Börsenrückzug?

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, steht der US-Private-Equity-Konzern Blackstone wohl kurz davor, sich mit dem milliardenschweren Eigentümer von L'Occitane, Reinold Geiger, auf eine Übernahme des französischen Kosmetikunternehmens zu einigen. Das Unternehmen könnte dann von der Hongkonger Börse genommen werden, nachdem es 2010 eines der ersten westlichen Unternehmen war, das seine Hauptanteile am asiatischen Finanzmarkt verkaufte.

Blackstone könnte für die Übernahme eine Fremdfinanzierung bereitstellen, sagten die mit der Sache vertrauten Personen laut Bloomberg, während eine mit der Angelegenheit vertraute Person gegenüber Reuters erklärte, dass Blackstone einen Deal mit L'Occitane prüfe, aber die Struktur des Deals noch nicht klar sei.

Eine Ankündigung könnte bereits in den kommenden Tagen erfolgen. Bis Einzelheiten zu etwaigen Übernahmeplänen dargelegt werden, werde die Aktie des 5,74 Milliarden US-Dollar schweren französischen Unternehmens vom Handel ausgesetzt bleiben, berichtet Reuters. Blackstone habe eine Stellungnahme abgelehnt, während L'Occitane nicht sofort erreichbar gewesen sei.

L'Occitane-Aktie im Fokus

Der österreichische Milliardär und L'Occitane-Hauptaktionär Reinold Geiger hatte sich Reuters zufolge im vergangenen September gegen einen Deal zur Privatisierung des Unternehmens entschieden. Daraufhin erlitt die L'Occitane-Aktie deutliche Verluste. Im Dezember erreichte sie bei 16,64 Hongkong-Dollar ihr aktuelles 52-Wochen-Tief.

Im Februar berichtete Bloomberg dann bereits, dass Blackstone ein Übernahmeangebot für L'Occitane erwäge. Das ließ die Aktien des französischen Kosmetikunternehmens auf den höchsten Stand seit zwei Jahren steigen. In diesem Jahr hat die L'Occitane-Aktie an der Börse in Hongkong bereits um 32,29 Prozent zugelegt.

Redaktion finanzen.at