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27.03.2026 06:31:29
LogicMark: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
LogicMark hat am 25.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,96 USD. Im Vorjahresquartal hatten -9982,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 36,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 2,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -13,060 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LogicMark ein EPS von -10987,500 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat LogicMark im vergangenen Geschäftsjahr 11,43 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LogicMark 9,90 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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