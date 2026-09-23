Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
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23.09.2026 18:01:00
Logitech bringt erste Mäuse mit Wechselakku nach Europa
Logitech hat die Gaming-Maus G502 X überarbeitet. In Europa bekommt sie einen austauschbaren Akku – auch wenn Logitechs Gaming-Chef davon nicht viel hält.
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Analysen zu Logitech S.A.
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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex ebenso nachgab. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.