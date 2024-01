Lokales Denken ist der Schlüssel für Cloud-Service-Anbieter in der EU

Europäische Service Provider schmieden Allianzen mit Hyperscalern, um souveräne Cloud-Dienste in Hyperscale-Qualität anzubieten, die den EU-Vorschriften für Sicherheit und Dateneigentum entsprechen. Dies geht aus einem neuen Forschungsbericht hervor, der heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem führenden globalen Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, veröffentlicht wurde.

Der ISG Provider Lens™ Multi Public Cloud Services Report 2023 für die EU stellt eine wachsende Zahl von Partnerschaften zwischen lokalen Anbietern und globalen Hyperscalern fest, die darauf abzielen, die Datenhoheit zu wahren und gleichzeitig die technologischen Anforderungen der Kunden zu erfüllen. Obwohl europäische Cloud-Service-Anbieter vielleicht nicht mit den Hyperscalern konkurrieren können, wenn es um ihr Rechenzentrums-Ökosystem und ihre technologischen Fähigkeiten geht, machen sie dies durch eine etablierte lokale Präsenz wett, so der ISG-Bericht.

"Die lokale Datenhaltung ist eine der wichtigsten Prioritäten für souveräne Anbieter von Cloud-Diensten", sagte Dr. Matthias Paletta, Direktor für technologische Modernisierung bei ISG. "Anbieter mit einer umfassenden regionalen Abdeckung haben einen Wettbewerbsvorteil."

Die Verschmelzung von lokal und global auf dem europäischen Cloud-Markt ist zu einem großen Teil auf die Gaia-X-Initiative zurückzuführen, ein umfassendes Rahmenwerk, das die Datensouveränität der von den EU-Mitgliedstaaten als vertraulich eingestuften Informationen regeln soll, so der ISG-Bericht. Seit seinem Start im Jahr 2019 ist Gaia-X von 22 europäischen Akteuren auf mehr als 340 Organisationen im Jahr 2023 angewachsen, so der Bericht. Strenge Sicherheitsvorkehrungen und Verschlüsselung sind integraler Bestandteil von Gaia-X, heißt es in dem Bericht.

Das Ziel von Gaia-X, die Anbieter von Cloud-Diensten in europäischem Besitz zu kontrollieren, hat EU-Organisationen, sowohl staatliche als auch kommerzielle, bei der Aufrechterhaltung eines kontinuierlichen Serviceflusses von ihren gewählten Anbietern behindert, so ISG. Das liegt daran, dass diese Unternehmen immer noch auf die Skalierbarkeit und das umfassende Technologiepaket angewiesen sind, das die globalen Hyperscaler anbieten, so der Bericht.

Die Anbieter von Cloud-Diensten überwinden dieses Hindernis, indem sie intensiv mit den wichtigsten Interessengruppen zusammenarbeiten, um einen nahtlosen Prozess zu entwickeln, der ein hoch skalierbares Cloud-Ökosystem einführt, das auf hochentwickelter Technologie aufbaut und eine Open-Source-Plattform nutzt, die Interoperabilität gewährleistet und gleichzeitig einen starken Schwerpunkt auf europäische Standards legt, so der ISG-Bericht.

"Die Verbesserung der Datensicherheit ist für europäische Unternehmen von zentraler Bedeutung", sagt Jan Erik Aase, Partner und Global Leader, ISG Provider Lens Research. "Das bedeutet, dass das Personal, das mit den Daten der Bürger umgeht, EU-Bürger sein sollte oder zumindest seinen Sitz in der EU hat."

Der Bericht untersucht auch, wie Cloud-Dienste-Anbieter ihre souveränen Cloud-Anforderungen um innovativere und agilere Cloud-native Technologien erweitern können.

Der ISG Provider Lens™ Multi Public Cloud Services Report 2023 für die EU bewertet die Fähigkeiten von 16 Anbietern in einem Quadranten: Souveräne Cloud-Infrastrukturdienste.

Der Bericht nennt AWS, Google, Microsoft, Orange Business, OVHCloud und T-Systems als Leader in jeweils einem Quadranten.

Maßgeschneiderte Versionen des Berichts sind bei AWS und T-Systems erhältlich.

Der ISG Provider Lens™ Multi Public Cloud Services Report 2023 für die EU ist für Abonnenten oder zum einmaligen Kauf auf dieser Website erhältlich.

