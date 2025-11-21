Lollands Bank veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Lollands Bank hat am 19.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 16,58 DKK, nach 28,77 DKK im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 81,3 Millionen DKK in den Büchern – ein Minus von 11,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lollands Bank 92,1 Millionen DKK erwirtschaftet hatte.

