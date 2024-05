London weist russischen Diplomaten unter Spionageverdacht aus

LONDON (dpa-AFX) - Großbritannien weist den russischen Verteidigungsattaché in London unter Spionageverdacht aus. Der Beschäftigte der Botschaft habe in Wirklichkeit verdeckt für den russischen Geheimdienst gearbeitet, sagte der britische Innenminister James Cleverly am Mittwoch im Parlament in London.

Mehrere russische Liegenschaften sollen für Geheimdienstaktivitäten genutzt worden sein. Sie verlören ihren diplomatischen Status und damit etwa ihre Immunität vor Durchsuchungen, teilte die britische Regierung mit. Zudem werde die Aufenthaltsdauer russischer Diplomaten beschränkt. Die britische Regierung teilte zudem mit, der russische Botschafter sei einbestellt worden, um ihm die Maßnahmen mitzuteilen.

Cleverly sagte: "Unsere Botschaft an Russland ist klar: Beenden Sie diesen illegalen Krieg, ziehen Sie Ihre Truppen aus der Ukraine ab, stellen Sie diese bösartigen Aktivitäten ein."

Russlands Außenministerium kritisierte die Maßnahmen scharf und drohte mit Gegenmaßnahmen. "Wir haben London mehrfach gewarnt, dass alle unfreundlichen Handlungen unausweichlich eine entsprechende Antwort erhalten. Unsere Reaktion wird hart und abgewogen sein", schrieb Außenamtssprecherin Maria Sacharowa auf ihrem Telegramkanal. Die Ausweisung des Attachés basiere auf einer verlogenen Anschuldigung, für die es keine Beweise gebe. Sie warf der britischen Regierung vor, alles zu tun, um die Konfrontation zwischen beiden Ländern weiter zu verschärfen./bvi/DP/he