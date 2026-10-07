Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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07.10.2026 11:33:00
Longtime tech bull Dan Ives says these are his top tech plays going into 2027
Investors are “underestimating the scale and scope” of the AI spending wave, said Dan Ives as he laid out five stocks to own.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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