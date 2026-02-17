Lorenzini Apparels legte Quartalsergebnis vor

Lorenzini Apparels lud am 14.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 INR gegenüber -0,090 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,56 Prozent auf 207,3 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 212,7 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at