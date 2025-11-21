Lowes Companies informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Lowes Companies präsentierte am 19.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,88 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lowes Companies ein EPS von 2,99 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 20,81 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at