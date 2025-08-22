Lowes Companies stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Lowes Companies hat am 20.08.2025 die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,27 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,58 Prozent auf 23,96 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,59 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at