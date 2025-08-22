|
22.08.2025 06:31:29
Lowes Companies stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Lowes Companies hat am 20.08.2025 die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,27 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,58 Prozent auf 23,96 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,59 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZurückhaltung vor Jackson Hole: US-Börsen schließen etwas leichter -- ATX schlussendlich kaum verändert -- DAX schließlich stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt kehrte am Donnerstag an die Nulllinie zurück, während der deutsche Leitindex sich kaum vom Fleck bewegte. An der Wall Street kam es am Donnerstag zu leichten Abgaben. An den Märkten in Asien waren am Donnerstag überwiegend negative Vorzeichen zu sehen.