LSE-Handel: FTSE 100 am Mittag mit Gewinnen

Der FTSE 100 befindet sich am ersten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0,33 Prozent höher bei 8 191,06 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,525 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 164,12 Punkte an der Kurstafel, nach 8 164,12 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 8 225,08 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 164,12 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, stand der FTSE 100 bei 8 275,38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, bei 7 952,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7 531,53 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 6,08 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Centrica (+ 2,48 Prozent auf 1,38 GBP), Land Securities Group (+ 2,42 Prozent auf 6,35 GBP), Glencore (+ 2,29 Prozent auf 4,61 GBP), Standard Chartered (+ 2,26 Prozent auf 7,32 GBP) und Phoenix Group (+ 2,11 Prozent auf 5,33 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil BAE Systems (-2,12 Prozent auf 12,92 GBP), Anglo American (-2,12 Prozent auf 24,49 GBP), Beazley (-1,91 Prozent auf 6,94 GBP), Experian (-1,22 Prozent auf 36,41 GBP) und RELX (-1,16 Prozent auf 35,97 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 25 775 870 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von AstraZeneca mit 225,592 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,34 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Phoenix Group-Aktie zu erwarten.

