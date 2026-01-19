LSE-Handel FTSE 100 fällt nachmittags zurück

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0,40 Prozent leichter bei 10 194,33 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,844 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 10 235,31 Punkten in den Handel, nach 10 235,29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 10 235,31 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 166,27 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 19.12.2025, wurde der FTSE 100 auf 9 897,42 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 354,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, bei 8 505,22 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,44 Prozent nach oben. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 257,75 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 951,14 Zählern.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Beazley (+ 39,36 Prozent auf 11,43 GBP), Hiscox (+ 7,85 Prozent auf 14,98 GBP), Fresnillo (+ 4,38 Prozent auf 39,10 GBP), BT Group (+ 2,39 Prozent auf 1,83 GBP) und Admiral Group (+ 1,85 Prozent auf 30,86 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Ocado Group (-6,81 Prozent auf 2,63 GBP), Flutter Entertainment (-6,43 Prozent auf 135,25 GBP), Diploma (-3,69 Prozent auf 54,75 GBP), ConvaTec (-2,85 Prozent auf 2,30 GBP) und 3i (-2,77 Prozent auf 32,68 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 30 345 390 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 250,889 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,23 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,35 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at