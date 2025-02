LSE-Handel: FTSE 100 präsentiert sich fester

Am Mittwoch steigt der FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE um 0,02 Prozent auf 8 779,15 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,734 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 777,39 Punkten, nach 8 777,39 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 791,34 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 8 775,60 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der FTSE 100 bereits um 0,904 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 8 248,49 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 12.11.2024, den Wert von 8 025,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.02.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 573,69 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 6,28 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8 791,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 8 160,60 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Barratt Developments (+ 4,97 Prozent auf 4,59 GBP), Prudential (+ 3,37 Prozent auf 7,06 GBP), Croda International (+ 3,25 Prozent auf 31,49 GBP), Land Securities Group (+ 2,32 Prozent auf 5,97 GBP) und Kingfisher (+ 1,99 Prozent auf 2,51 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Ocado Group (-1,89 Prozent auf 3,21 GBP), Glencore (-1,63 Prozent auf 3,44 GBP), Reckitt Benckiser (-1,57 Prozent auf 51,30 GBP), Antofagasta (-1,42 Prozent auf 17,73 GBP) und Centrica (-1,19 Prozent auf 1,38 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 26 530 702 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 hat die AstraZeneca-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 216,425 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 weist die Frasers Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Phoenix Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,74 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

