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FTSE 100-Kursverlauf 12.08.2026 12:26:52

LSE-Handel: So entwickelt sich der FTSE 100 mittags

LSE-Handel: So entwickelt sich der FTSE 100 mittags

Der FTSE 100 gönnt sich derzeit eine Verschnaufpause.

Um 12:08 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,09 Prozent fester bei 10 854,15 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,253 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10 844,19 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (10 844,19 Punkte).

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Mittwoch bei 10 859,52 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 821,36 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,431 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der FTSE 100 10 497,29 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, lag der FTSE 100 bei 10 265,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 147,81 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 9,07 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Endeavour Mining (+ 3,23 Prozent auf 43,18 GBP), Fresnillo (+ 2,85 Prozent auf 30,32 GBP), Barratt Developments (+ 2,51 Prozent auf 3,27 GBP), Melrose Industries (+ 1,90 Prozent auf 4,97 GBP) und Rolls-Royce (+ 1,80 Prozent auf 15,61 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Burberry (-2,91 Prozent auf 11,36 GBP), Marks Spencer (-2,89 Prozent auf 3,90 GBP), Tesco (-2,56 Prozent auf 4,50 GBP), IG Group (-1,73 Prozent auf 13,66 GBP) und J Sainsbury (-1,54 Prozent auf 3,39 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 13 048 791 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 307,060 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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