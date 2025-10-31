Lucas GC Aktie
WKN DE: A3D9ZU / ISIN: KYG570371065
|
31.10.2025 22:14:27
Lucas GC Limited Bottom Line Falls In H1
(RTTNews) - Lucas GC Limited (LGCL) announced a profit for first half that Dropped, from last year
The company's bottom line totaled RMB21.33 million, or RMB10.55 per share. This compares with RMB53.52 million, or RMB27.09 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 39.1% to RMB368.89 million from RMB605.51 million last year.
Lucas GC Limited earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: RMB21.33 Mln. vs. RMB53.52 Mln. last year. -EPS: RMB10.55 vs. RMB27.09 last year. -Revenue: RMB368.89 Mln vs. RMB605.51 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lucas GC Limited Registered Shsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Lucas GC Limited Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.