Lucid-Aktie +37%: Lucid, Nuro und Uber wollen bei autonomen Robotaxis zusammenarbeiten - Tesla-Aktie schwächelt

• Uber, Lucid und Nuro starten ein globales Robotaxi-Programm• Es sollen über 20.000 autonome Lucid-Fahrzeuge mit Nuro Driver eingesetzt werden• Start des Dienstes ist für Ende nächsten Jahres in einer großen US-Stadt geplant

Globale Partnerschaft für autonome Mobilität

Uber, Lucid und Nuro, Inc. haben heute die Gründung eines globalen Robotaxi-Programms bekannt gegeben, das exklusiv für Ubers Ride-Hailing-Plattform entwickelt wurde. Die Initiative soll voraussichtlich Ende nächsten Jahres in einer großen US-Stadt an den Start gehen. Das neue Robotaxi-Programm vereine die fortschrittliche Software-definierte Fahrzeugarchitektur des Lucid Gravity, die bewährte Fähigkeit des Nuro Driver™ Level 4 Autonomiesystems und Ubers weitreichendes globales Netzwerk sowie dynamisches Flottenmanagement, wie es in der von Uber veröffentlichten Pressemitteilung heißt. Ziel sei es, ein vollständig integriertes Robotaxi-Erlebnis zu bieten, das auf Komfort, Sicherheit und Skalierbarkeit ausgelegt ist.

Strategische Ziele und technologische Integration

Uber plant, im Rahmen dieser sechsjährigen Partnerschaft 20.000 oder mehr Lucid-Fahrzeuge, ausgestattet mit dem Nuro Driver™, in Dutzenden von Märkten weltweit einzusetzen. Die Fahrzeuge werden entweder von Uber oder dessen Flottenpartnern betrieben und ausschließlich über die Uber-Plattform den Fahrgästen zur Verfügung stehen. Ein erster Lucid-Nuro Robotaxi-Prototyp befindet sich bereits im autonomen Betrieb auf einem geschlossenen Testgelände von Nuro in Las Vegas. Als Zeichen der Vertiefung der Beziehungen zu jedem Partner beabsichtigt Uber zudem, Investitionen in Höhe von mehreren Hundert Millionen US-Dollar sowohl in Nuro als auch in Lucid zu tätigen. Das Robotaxi wird die fortschrittliche Technologieplattform des Lucid Gravity nutzen, einschließlich seiner redundanten Elektro- und Steuerungsarchitekturen sowie seiner langen Reichweite, die es ideal für den Einsatz in einem skalierbaren Robotaxi-Angebot machen.

Marktreaktion und Analystenbewertungen

Die Ankündigung der Kooperation führte zu deutlichen Reaktionen an den Börsen. Die Uber-Aktie notiert an der NYSE zeitweise mit einem Minus von 0,28 Prozent bei 90,50 US-Dollar. Besonders bemerkenswert ist die Reaktion der Lucid-Aktie, die an der NASDAQ zeitweise um beeindruckende 37,55 Prozent auf 3,15 US-Dollar steigt.

Dieser Kursanstieg liegt damit deutlich über dem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel der Analysten. Die Analystenbewertungen für Lucid zeigen laut TipRanks derzeit eine "Hold"-Empfehlung, basierend auf zehn Einschätzungen, davon 1 "Buy", 8 "Hold" und 1 "Sell". Das höchste Kursziel für Lucid liegt bei 5 US-Dollar, das durchschnittliche bei 2,70 US-Dollar und das niedrigste bei 1 US-Dollar. Die positive Marktreaktion unterstreicht das Vertrauen in das Potenzial dieser strategischen Allianz im Bereich der autonomen Mobilität.

Unter Druck gerät nach der Ankündigung der Konkurrenten hingegen die Tesla-Aktie: Sie verliert am Donnerstag an der NASDAQ zeitweise 0,83 Prozent auf 319,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at