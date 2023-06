Lufthansa-Aktie gesucht: Lufthansa legt Pilotengewerkschaft neues Angebot vor - Italiens Rechnungshof stimmt Einstieg bei Ita zu

Das bestätigte ein Konzernsprecher dem Handelsblatt. Zusammen mit bereits im vergangenen September vereinbarten Lohnerhöhungen ergebe das Paket nach Berechnungen des Konzerns eine Gehaltssteigerung von 18,5 Prozent, gezahlt über mehrere Jahre bis 2025, schreibt die Zeitung.

Bei der Lufthansa war kurzfristig niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

Im September hatte sich die Konzernführung mit der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) auf "eine Teillösung" geeinigt, wie es seinerzeit hieß, und damit einen mehrtägigen Streik abgewendet. Die Piloten von Lufthansa und Lufthansa Cargo erhielten rückwirkend ab August 490 Euro mehr Grundgehalt im Monat und ab April noch einmal eine Erhöhung in gleicher Höhe. Streiks waren im Rahmen der Friedenspflicht bis Mitte 2023 ausgeschlossen - diese läuft Ende Juni nun aber aus. Danach wären Warnstreiks wieder möglich - zu Beginn der Sommerreisezeit.

Die VC prüft das neue Angebot derzeit. "Es ist noch zu früh für eine abschließende Bewertung", sagte Marcel Gröls, Vorsitzender Tarifpolitik der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit, dem Handelsblatt. Bei der VC war kurzfristig niemand für eine weitere Stellungnahme zu erreichen.

Italiens Rechnungshof stimmt Lufthansa-Einstieg bei Ita zu

Der italienische Rechnungshof hat dem Einstieg der Lufthansa bei der Fluggesellschaft Ita Airways zugestimmt. Wie das Finanzministerium in Rom als bisheriger Alleineigner der Airline am Freitag bekanntgab, gab es von den Prüfern grünes Licht für die Übernahme von zunächst 41 Prozent durch die Lufthansa zum Preis von 325 Millionen Euro. Den Vertrag habe der MDAX-Konzern, das Ministerium in Rom und Ita inzwischen unterschrieben, wie es hieß. Bereits Ende April wurde die Einigung offiziell verkündet.

Durch die Zustimmung des Rechnungshofs nahm die Lufthansa eine weitere Hürde auf dem Weg zum Einstieg und später der Übernahme des Nachfolgers von Alitalia. Als nächstes stehen die Prüfungen des Deals durch die Wettbewerbshüter in Italien und bei der EU-Kommission an.

Via XETRA gewinnen die Lufthansa-Aktien zeitweise 0,20 Prozent auf 9,37 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones) / (dpa-AFX)