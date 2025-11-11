Lumax Auto Technologies: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Lumax Auto Technologies äußerte sich am 08.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 9,81 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,29 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,56 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 37,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,42 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at