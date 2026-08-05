Lumen Technologies, Inc. Q2 Loss Drops

(RTTNews) - Lumen Technologies, Inc. (LUMN) reported Loss for second quarter of -$201 million

The company's bottom line totaled -$201 million, or -$0.20 per share. This compares with -$915 million, or -$0.92 per share, last year.

Excluding items, Lumen Technologies, Inc. reported adjusted earnings of -$73 million or -$0.07 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 9.3% to $2.805 billion from $3.092 billion last year.

Lumen Technologies, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$201 Mln. vs. -$915 Mln. last year. -EPS: -$0.20 vs. -$0.92 last year. -Revenue: $2.805 Bln vs. $3.092 Bln last year.