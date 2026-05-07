Lumen Technologies präsentierte Quartalsergebnisse

Lumen Technologies präsentierte am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,20 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Lumen Technologies ebenfalls 0,200 USD je Aktie eingebüßt.

Umsatzseitig standen 2,90 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 8,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lumen Technologies 3,18 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at