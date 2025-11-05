Lunai Bioworks Aktie
WKN DE: A41K8P / ISIN: US29350E2037
|
05.11.2025 19:13:32
Lunai Bioworks Stock Rockets 34% On AI/Zebrafish Platform Breakthrough
(RTTNews) - Lunai Bioworks Inc. (LNAI) surged 34.29% to $1.12, up $0.286, after announcing the early results of its AI-driven platform that integrates zebrafish behavioral profiling to identify neurotoxic compounds.
The company reported that its predictive model achieved a 0.94 AUROC in distinguishing active acetylcholinesterase (AChE) inhibitors from inactive compounds and flagged previously unknown neurotoxic chemical candidates for follow-up testing.
Lunai added that it will combine these AI predictions with real-time zebrafish assays to observe physiological effects and embed a partner dashboard for collaborative chemical-structure screening.
On the day of the release, LNAI experienced unusually elevated trading volume, reflecting investor interest in the biotech's novel defense/public-health screening technology. The stock's 52-week range is approximately $0.80 - $1.40.
