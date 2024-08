LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels stärker

Der LUS-DAX ging im Plus aus dem Freitagshandel.

Der LUS-DAX stieg im XETRA-Handel letztendlich um 0,89 Prozent auf 18 616,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 18 676,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 452,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 23.07.2024, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 18 547,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.05.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 18 585,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.08.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 15 785,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 11,18 Prozent nach oben. Bei 18 888,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 2,71 Prozent auf 25,75 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,84 Prozent auf 94,28 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,83 Prozent auf 30,54 EUR), Brenntag SE (+ 1,65 Prozent auf 65,20 EUR) und Zalando (+ 1,56 Prozent auf 24,77 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Porsche (-0,74 Prozent auf 69,82 EUR), SAP SE (-0,47 Prozent auf 195,62 EUR), QIAGEN (-0,33 Prozent auf 42,19 EUR), Covestro (+ 0,04 Prozent auf 53,56 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,08 Prozent auf 51,40 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 305 145 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 229,217 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

2024 verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,86 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

