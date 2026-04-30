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30.04.2026 06:31:29
Luxshare Precision Industry legte Quartalsergebnis vor
Luxshare Precision Industry hat am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 CNY gegenüber 0,420 CNY im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 83,65 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Luxshare Precision Industry einen Umsatz von 61,62 Milliarden CNY eingefahren.
Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,501 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 80,89 Milliarden CNY geschätzt.
Redaktion finanzen.at
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