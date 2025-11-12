LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 729780 / ISIN: US5024413065

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Minderheitsbeteiligung 12.11.2025 12:00:49

LVMH-Aktie im Plus: Bei La Joux-Perret eingestiegen

LVMH-Aktie im Plus: Bei La Joux-Perret eingestiegen

Die Uhrensparte von LVMH hat eine Minderheitsbeteiligung am Schweizer Hersteller La Joux-Perret erworben.

Wie LVMH am Mittwoch mitteilte, wurde dieser Schritt im Rahmen eines langfristigen Plans zur Stärkung der Beziehungen zu Industriepartnern unternommen. Die Höhe der Beteiligung und finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben.

Die Transaktion stärkt die Investitionen von LVMH in das wichtige Uhrenzentrum Schweiz, wo der Konzern derzeit 16 Manufakturen unterhält. Zu LVMH gehören Marken wie Hublot, TAG Heuer und Zenith.

La Joux-Perret werde vollständig unabhängig bleiben, teilten die Unternehmen weiter mit. Die Citizen Group, der La Joux-Perret gehört und die andere Uhrenmarken betreibt, werde die Marken in ihrem Portfolio unabhängig führen, hieß es.

An der EURONEXT Paris steigen LVMH-Papiere zur Wochenmitte zeitweise um 2,02 Prozent an auf 645,70 Euro.

Von Aimee Look

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

LVMH-Aktie dreht ins Plus: Gewinn bricht ein - Konsumflaute belastet Luxusgüterkonzern
LVMH-Aktie fester: Kommt es zum Fenty Beauty-Verkauf?
LVMH-Aktie steigt nach Bekanntwerden von Verhandlungen über Marc Jacobs-Verkauf

Bildquelle: TungCheung / Shutterstock.com,Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Shmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Shmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Sh 127,50 -0,78% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Sh
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 643,30 -0,45% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Shutdown beendet: ATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer-- Märkte in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt präsentiert von seiner ruhigen Seite, während das deutsche Börsenbarometer Verluste einsteckt. Die US-Börsen eröffnen die Sitzung am Donnestag verhalten. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen