LVMH-Aktie im Plus: Bei La Joux-Perret eingestiegen
Wie LVMH am Mittwoch mitteilte, wurde dieser Schritt im Rahmen eines langfristigen Plans zur Stärkung der Beziehungen zu Industriepartnern unternommen. Die Höhe der Beteiligung und finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben.
Die Transaktion stärkt die Investitionen von LVMH in das wichtige Uhrenzentrum Schweiz, wo der Konzern derzeit 16 Manufakturen unterhält. Zu LVMH gehören Marken wie Hublot, TAG Heuer und Zenith.
La Joux-Perret werde vollständig unabhängig bleiben, teilten die Unternehmen weiter mit. Die Citizen Group, der La Joux-Perret gehört und die andere Uhrenmarken betreibt, werde die Marken in ihrem Portfolio unabhängig führen, hieß es.
An der EURONEXT Paris steigen LVMH-Papiere zur Wochenmitte zeitweise um 2,02 Prozent an auf 645,70 Euro.
Von Aimee Look
DOW JONES
