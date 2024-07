LVMH überrascht negativ: Umsatz im ersten Halbjahr zurückgegangen

Der Luxusgüterkonzern LVMH hat im ersten Halbjahr weniger umgesetzt als am Markt erwartet.

Auf das zweite Halbjahr blickt das Unternehmen, zu dem Marken wie Bulgari und Christian Dior gehören, allerdings zuversichtlich.

In den ersten sechs Monaten des Jahres fiel der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1 Prozent auf 41,68 Milliarden Euro, wie LVMH mitteilte. Analysten hatten laut von Visible Alpha zusammengestellten Schätzungen im Konsens mit 42,22 Milliarden Euro gerechnet.

Jefferies senkt Ziel für LVMH auf 690 Euro - 'Hold'<

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LVMH nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 710 auf 690 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der französische Luxusgüterkonzern habe beim operativen Ergebnis (Ebit) leicht enttäuscht, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe das Unternehmen in der anschließenden Telefonkonferenz vorsichtig auf das zweite Halbjahr geblickt. Zu einem Kauf der Aktien nach dem Motto "Augen zu und durch" könne man den Anlegern noch nicht ganz raten.

Dow Jones und dpa (AFX)