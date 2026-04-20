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20.04.2026 06:31:29
LW Bogdanka präsentierte Quartalsergebnisse
LW Bogdanka lud am 17.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,65 PLN beziffert, während im Vorjahresquartal 8,34 PLN je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,14 Prozent auf 702,6 Millionen PLN aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 868,9 Millionen PLN erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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