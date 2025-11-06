|
LX Semicon: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
LX Semicon präsentierte in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 620,38 KRW, nach 1559,00 KRW im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,06 Prozent auf 394,39 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte LX Semicon 419,85 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
