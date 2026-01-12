MAC HOUSE legte Quartalsergebnis vor

MAC HOUSE hat am 09.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -27,79 JPY. Ein Jahr zuvor waren -22,040 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,62 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 18,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,20 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at