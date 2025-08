Macron empört über Propaganda-Video der Hamas

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich empört über Propaganda-Videos der Hamas geäußert, auf denen israelische Geiseln vorgeführt werden. "Abscheuliche Grausamkeit, grenzenlose Unmenschlichkeit: Das ist es, was die Hamas verkörpert", schrieb Macron auf X. "Die absolute Priorität und das Gebot für Frankreich ist die sofortige Freilassung aller Geiseln." Außerdem müsse ein Waffenstillstand erreicht, humanitäre Hilfe in den Gazastreifen hereingelassen und eine politische Lösung für den Konflikt gefunden werden.

"Diese Lösung ist die der beiden Staaten Israel und Palästina, die friedlich nebeneinander leben", schrieb Macron. "Um es ganz klar zu sagen: Im Rahmen dieser politischen Perspektive fordern wir die vollständige Entmilitarisierung der Hamas, ihren vollständigen Ausschluss von jeglicher Regierungsgewalt und die Anerkennung Israels durch den Staat Palästina."

In einem zuvor veröffentlichten Propaganda-Video der Hamas ist eine abgemagerte Geisel in einem engen Tunnel in Gaza zu sehen, wie sie ihr "eigenes Grab" schaufelt./evs/DP/he