"Made in America"-ETFs: Trump Media-Aktie profitiert von Partnerschaft mit Crypto.com

Mit einer neuen Partnerschaft will Trump Media gemeinsam mit Crypto.com ETFs mit Fokus auf "Made in America" auflegen - Anleger quittieren die neue Partnerschaft mit Zukäufen.

Tump Media geht Partnerschaft mit Crypto.com ein

Die Trump Media and Technology Group, Betreiber von Truth Social, Truth+ und Truth.Fi, hat eine unverbindliche Partnerschaft mit der Krypto-Handelsplattform Crypto.com vereinbart.

Crypto.com wurde im Jahr 2016 gegründet und zählt heute über einhundertvierzig Millionen Nutzer weltweit. Das Unternehmen gilt als Vorreiter in den Bereichen Compliance, Sicherheit und Datenschutz. Mit der Vision "Kryptowährung in jede Wallet" verfolgt das Unternehmen das Ziel, die weltweite Akzeptanz digitaler Währungen durch innovative Lösungen voranzutreiben. Dabei liegt der Fokus auch auf der Unterstützung der nächsten Generation von Entwicklern, Kreativen und Unternehmern beim Aufbau eines fairen und inklusiven digitalen Ökosystems.

Einführung von ETF geplant

Ziel der Partnerschaft ist laut der entsprechenden Pressemitteilung die gemeinsame Entwicklung und Einführung einer Reihe von börsengehandelten Fonds und Produkten (ETFs) unter der Marke Truth.Fi.

Diese ETFs sollen sowohl digitale Vermögenswerte als auch US-Wertpapiere mit dem Schwerpunkt "Made in America" abdecken - insbesondere aus Branchen wie dem Energiesektor. Crypto.com werde dabei die technische Infrastruktur bereitstellen, die Verwahrung übernehmen und Kryptowährungen wie Bitcoin, Cronos und weitere digitale Assets in die Fonds einbringen.

Die Markteinführung sei für später im Jahr geplant, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen und einer endgültigen Vertragsvereinbarung. Die Produkte sollen zudem international über bestehende Plattformen und Broker zur Verfügung gestellt werden, unter anderem in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien.

Die ETFs werden den Angaben zufolge gemeinsam mit einer Reihe SMAs (Separately Managed Accounts) unter der Marke Truth.Fi aufgelegt werden. Sowohl in die ETFs als auch in die SMAs plant TMTG Investitionen aus eigenen Barreserven. Diese Produkte seien Bestandteil einer umfassenden Finanz- und FinTech -Strategie von TMTG im Umfang von bis zu zweihundertfünfzig Millionen US-Dollar, die unter der Verwaltung von Charles Schwab stehe.

TMTG-CEO Devin Nunes betonte, dass die geplanten ETFs auf wachstumsorientierte, technologische und wirtschaftsstärkende Unternehmen der USA setzen - ohne politische Agenda: "Wir freuen uns, gemeinsam mit unserem Partner Yorkville America mit Crypto.com zusammenzuarbeiten, um America First-Investmentprodukte auf den Markt zu bringen, die innovative Krypto-Unternehmen, großartige amerikanische Unternehmen und Spitzentechnologien unterstützen. Unser Ziel ist es, innovative Fonds zu schaffen, die Unternehmen einbeziehen, die sich auf schnelles Wachstum, technologische Innovation und die Stärkung der US-Wirtschaft konzentrieren, unbelastet von "Woke Nonsense" und politischem Getue. Investoren erhalten endlich Optionen, die ihren Prinzipien entsprechen und überlegene US-Unternehmen unterstützen, die sich präzise auf ihr Kerngeschäft konzentrieren."

Crypto.com-CEO Kris Marszalek erklärte seinerseits, dass man stolz auf die Zusammenarbeit mit TMTG und Yorkville America sei.

NASDAQ-Titel Trump Media-Aktie steigt

Wie Investing.com erklärt, entspringt die Partnerschaft aus der Erwartung, dass Donald Trump künftig krypto-freundlichere Rahmenbedingungen schaffen könnte. Im Wahlkampf für die Präsidentschaftswahl 2024 hatte er sich für eine kryptoaffine Agenda ausgesprochen und angekündigt, regulatorische Hürden für die Branche abbauen zu wollen.

Für die Trump Media-Aktie ging es nach Ankündigung der Partnerschaft im NASDAQ-Handel deutlich nach oben. So schloss das Papier den Montagshandel 3,75 Prozent höher bei 21,01 US-Dollar ab. Und auch am Dienstag war kein Halt in Sicht. Hier stieg die Aktie um weitere 8,85 Prozent auf 22,87 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at